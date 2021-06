A convocação faz parte do pacote de medidas anunciado pelo governador Gladson Cameli – Foto: divulgação

Assessoria – O processo seletivo para a Educação no Campo, realizado em 2020, teve 309 convocados, de 19 municípios, além de Rio Branco. Já do processo seletivo para atender as necessidades do Programa Asas da Florestania, de 2018, foram 19 convocados para Rio Branco, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre e Tarauacá.

A convocação faz parte do pacote de onze medidas de valorização dos profissionais da Educação anunciadas no início do mês pelo governador Gladson Cameli. A partir das contratações, o governo investirá mais de R$ 865 mil reais à folha de pagamento, gerando um impacto de 6 milhões até o final de 2021, aproximadamente, subindo para R$ 12.152.037,80, (doze milhões cento e cinquenta e dois mil e trinta e sete reais e oitenta centavos) em 2022.

“Mesmo num momento muito difícil de pandemia, estamos nos empenhando com a valorização dos servidores. Estamos cumprindo com nosso cronograma e nossa palavra para todos os professores que cumprem um papel extremamente importante na nossa sociedade. Com uma boa educação, melhoramos segurança e saúde, por isso manter esse investimento é fundamental. E vamos vencer os grandes gargalos que temos pela frente”, destacou o governador Gladson Cameli.

Os candidatos têm até o dia 25 de junho para entregar os documentos nos endereços listados no edital. Confira aqui o edital.

