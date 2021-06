Atlético jogou no estádio Zerão, em Macapá, e sofreu a segunda derrota na série D – Foto: Cedida

Os dois clubes do Acre que disputam o campeonato brasileiro da série D entraram em campo neste domingo, 13, pela segunda rodada da competição.

O Galvez jogou em casa, na Arena da Floresta, onde recebeu o GAS, de Roraima.

O time do Acre surpreendido logo nos primeiros minutos com gol dos visitantes, mas conseguiu reverter o placar com Geovani e Weverton. Galvez 2x 1 GAS, resultado que deu os três primeiro pontos ao clube na tabela.

Atlético perde com gol nos acréscimos

Jogando no estádio Zerão, em Macapá (AP), o Atlético Acreano perdeu a segunda partida na competição e ficou em situação complicada na classificação. O time amapaense abriu o placar com Elson Luiz, mas Vitor Hugo deixou tudo igual, 1×1.

Quando o jogo já caminhava para o final, o árbitro marcou um pênalti duvidoso contra o Galo já nos acréscimos. Apesar das reclamações, a infração foi confirmada e Wilian Jari bateu para dar a vitória aos donos da casa, 2×1.

Confronto local na próxima rodada

No próximo domingo, 20, Galvez x Atlético disputam o clássico local na série D. Os dois clubes se enfrentam na Arena Acreana. O governo do Estado vai repassar para cada clube, R$ 180 mil para ajudar na disputa da série D.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O pronunciamento do Governo que fala sobre as proposta para o sindicato da Saúde e mantém abertas as negociações. O chefe do Executivo apresentou as propostas específicas que foram encaminhadas aos sindicatos que representam todos os colaboradores do setor.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.