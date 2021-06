A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) está apoiando mais uma campanha pela vacinação em massa no Acre. O manifesto “Acre: Vacina para todos, já!” é uma iniciativa do Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre, associado à Iniciativa das Religiões Unidas (URI Brasil).

O manifesto é uma forma de unir esforços para a aquisição de mais vacinas para o Acre, além da realização de ampla campanha de conscientização sobre a vacina e combate a notícias falsas.

O Instituto realiza nesta terça-feira, 15, às 8h, através da página oficial no Facebook uma transmissão ao vivo, que contará com a participação da deputada federal, lideranças governamentais e não-governamentais e diversas autoridades.

“Essa é uma campanha de sensibilização em defesa da vacinação em massa da 1ª dose e, ao mesmo tempo, para que as pessoas compareçam para tomarem a segunda dose da vacina. O Acre já recebeu mais de 420 mil doses de vacina anticovid, mas só aplicou 223 mil. São números preocupantes, por isso é preciso uma mobilização ainda maior para avançar na imunização dos acreanos”.

Vale destacar que Perpétua destinou R$ 10 milhões em emendas individuais para o Governo do Acre comprar vacinas contra a Covid-19. Conforme a vacina escolhida pelo Estado, é possível imunizar até 166 mil acreanos.

