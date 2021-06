Corpo de João Pedro foi achado no final da manhã desta segunda-feira (14) no Rio Tarauacá – Foto: Corpo de Bombeiros do Acre

O corpo do adolescente João Pedro de Sousa Leandro, de 17 anos, foi achado no final da manhã desta segunda-feira (14) por bombeiros de Rio Branco. Com Informações do G1 Acre

O rapaz estava desaparecido desde a tarde desse domingo (13) quando tentou atravessar o Rio Tarauacá, na cidade de mesmo nome.

Amigos do rapaz relataram que estavam nadando no manancial quando resolveram atravessar. Foi então que ao chegarem do outro lado, eles perceberam que o adolescente tinha sumido.

O cadáver de João Pedro foi achado no fundo do leito do rio, segundo o comando do Corpo de Bombeiros. “Estava próximo do local onde sumiu. O rio tem bastante galhos, mas foi achado no fundo do leito mesmo”, explicou o Corpo de Bombeiros de Tarauacá, tenente Jailton Figueiredo. As equipes iniciaram as buscas logo após o acionamento. Ao chegar a noite, os trabalhos foram suspensos e retornaram na manhã desta segunda. Adolescente morreu afogado no Rio Tarauacá e corpo foi achado nesta segunda-feira (14) – Foto: Arquivo pessoal

