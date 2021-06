Correio 24horas – Uma mulher foi presa em flagrante em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, após matar o marido. De acordo com as investigações, ela ainda cortou o pênis do falecido e, em seguida, o fritou em uma frigideira. O caso aconteceu na última segunda-feira (7).

De acordo com o Uol, os policiais foram chamados até a casa do casal, onde encontraram o marido morto, nu e mutilado. Ele foi identificado apenas como André.

O casal ficou junto por 10 anos, tendo se separado em 2019. No entanto, encontros entre os dois ainda ocorriam rotineiramente. Eles eram pais de dois filhos.

Noite do crime

Na noite do crime, o ex-casal foi até uma lanchonete e discutiram. Na ocasião, André ficou raivoso e agrediu um filho do casal.

“A discussão continuou quando chegaram em casa e ele novamente, a ameaçou. Em um momento de descontrole, forte emoção e com medo de que ele atentasse contra a vida dela após diversas ameaças, ela acabou o matando”, afirmou a advogada Carla Policarpo.

A família e a advogada de Dayana Cristina Rodrigues Machado, de 33 anos, afirmam que ela sofria agressões físicas e psicológicas por parte do ex-marido, e já havia denunciado ele à polícia.

A irmã de André, Adriana Santos, no entanto, diz que o suspeito matou seu irmão como vingança por ele tê-la traído. O caso segue em investigação pela polícia carioca.

