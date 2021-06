Brasil 247 – Jair Bolsonaro perdeu mais de 13,5 mil seguidores no Twitter do início desta segunda-feira (14) até por volta das 16h00, segundo o site Social Blade, que monitora as redes sociais.

Em nota, o Twitter afirmou que a redução de seguidores de Bolsonaro se deu em razão de uma “limpeza” global de contas com comportamentos suspeitos, como robôs.

Bolsonaristas protestaram contra a perda de seguidores e acusaram o Twitter de ser uma “plataforma bolivariana”. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub disse ter perdido mais de 10 mil seguidores. “Conservadores mais uma vez perdendo milhares de seguidores no Twitter sem nenhuma explicação plausível”, reclamou o assessor de Assuntos Internacionais Filipe Martins.

Confira a nota do Twitter sobre o assunto:

“Com o objetivo de proteger a integridade e a legitimidade de conversas em seu serviço, o Twitter regularmente solicita que contas com comportamentos suspeitos em todo o mundo confirmem detalhes como senha ou número de celular, comprovando que existe uma pessoa por trás delas.

Até que cumpram essa etapa de confirmação, as contas ficam temporariamente desabilitadas, com funcionalidades limitadas, e deixam de entrar no cálculo para contagem de seguidores. Isso significa que esse número pode oscilar quando fazemos essas checagens regulares globalmente.”

