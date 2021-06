Imagem do último ato em Rio Branco – Foto/Reprodução

Este é o segundo ato contra o governo Bolsonaro em menos de um mês e os organizadores prometem maior adesão do que o que aconteceu dia 29 de maio, que iniciou com uma carreata e encerrou com ato público no centro da capital.

Os cortes na educação, a política negacionista do governo diante da Pandemia e a lentidão na aquisição de vacinas, são alguns questionamentos que justificam as manifestações.

Outro fator que causa indignação, diz respeito a política econômica de Bolsonaro, o desemprego crescente e a falta ações que tire o Brasil da situação difícil que atravessa.

Os organizadores pedem para que os participantes levem álcool em gel, use máscaras e cumpra distanciamento social.

O Ato será dia 19 sábado e terá início na Gameleira e de lá os manifestantes percorrerão o trajeto até o Palácio do governo do estado, onde o movimento encerra se encerra com as falas e apresentações culturais.

