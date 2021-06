A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil, por meio da Coordenação de Imunização, sinalizou que não deverão ser abertos novos grupos prioritários de imunização contra a Covid-19 e que, a partir de agora, os avanços na campanha de vacinação se darão por faixa etária.

“A partir de Segunda-feira a vacinação contra a COVID-19, será somente por faixa etária, ou seja, não adianta professor, profissionais de saúde, policiais, etc, procurarem a vacina porque agora acabou a vacinação por tipos prioritários,” disse a Coordenadora de Imunização Ivanessa Cunha

Segundo a Coordenadora a vacinação seguirá as seguintes faixa etárias:

A partir do dia 14 de junho: 55 a 59 anos;

A partir do dia 17 de Junho: 50 a 54 anos

A partir do dia 21 de junho: 45 a 49 anos

“Tão prioritário quanto formar um grupo prioritário é o avançar por faixa etária, que vai englobar todos os grupos, independente de categoria profissional ou comorbidade”, completou, adiantando que só serão acrescentados novos grupos de prioridade se forem determinados pelo Ministério da Saúde.

