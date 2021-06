Neste sábado (12), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria do gabinete do deputado e médico infectologista Jenilson Leite, realizou a VII edição do Programa Saúde na Comunidade, levando atendimento médico e assistência social aos moradores da comunidade rural do Prata, localizada dentro da reserva extrativista.

Na ação de saúde, que tinha como um dos objetivos vacinar a população contra o coronavírus, distribuir máscaras, também visava levar consultas, dispensas de medicamento aos munícipes, e realizar exames especializados na área de cardiologia e ultrassonografia voltado para saúde do homem e da mulher rural, que devido a pandemia tem evitado ir para a cidade. Foram feitos exames de mama, próstata, avaliação hepática e renal, dentre outros.

Ao todo foram realizados 519 procedimentos de saúde.

Vale destacar que apesar de todas as dificuldades devido ao período pandêmico, Jenilson tem percorrido os municípios do interior, prestando atendimento médico e realizando exames em parcerias com as prefeituras. O apoio do infectologista na ação de saúde atendeu ao convite do prefeito Delegado Sérgio Lopes.

Sérgio Lopes, gestor do município, fala do compromisso da sua gestão com a população, especialmente os moradores da zona rural. Ele também agradeceu ao deputado pela colaboração na ação de saúde. “ Nossa gestão tem se esforçado para poder oferecer o melhor ao nosso povo, em especialmente aos moradores da zona rural de Epitaciolândia. De modo que externo meu agradecimento ao Dr. Jenilson Leite e toda sua equipe, pela parceria em proporcionar esse atendimento aos moradores da reserva. Pois estamos na sétima edição do Programa Saúde na Comunidade, sendo que nas seis edições anteriores nós havíamos chegado a marca de mil e quinhentos procedimentos, mais essa está superando todas as expectativas, por conta da parceria com o deputado. Hoje estamos ofertando à população ultrassonografia de abdômen, de tireoides, de mama e de próstata, também estamos fazendo exames de eletrocardiograma. São mais de duzentos procedimentos realizados somente pela equipe do Dr. Jenilson e isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, nem todos esses exames nós temos na rede pública do município. Por isso, nosso muito obrigado”, agradeceu o prefeito Delegado Sérgio Lopes.

Jenilson Leite parabenizou a gestão pelo compromisso com o povo, principalmente com os moradores que vivem distante da área urbana. “Agradeço ao prefeito Sérgio, o secretário Cassio e a toda equipe envolvida nessa ação, pelo convite para fazer parte desse ato. Estamos vivendo um momento delicado e o mínimo que fizermos pela melhoria da saúde de alguém pode significar algo grandioso. Me coloco sempre à disposição da gestão para poder contribuir e fazer o que amo, que é cuidar de nossa gente. Finalizando parabenizando a gestão pelo zelo com a pessoas”, afirma Leite.

O presidente da Câmara de Vereadores, Diógenes Guimarães (MDB), destacou o esforço da gestão do prefeito Sérgio Lopes em prestar assistência médica ao povo da zona rural. “ Na qualidade de presidente do Poder Legislativo, parabenizo a gestão do prefeito Sérgio Lopes, que tem sido um parceiro do povo rural, com assistência na área de saúde. Também quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Jenilson, que fez exames de tiroides e de mamografia para as mulheres do Prata. Porque, muita das vezes, a gente luta para marcar um exame e é uma demora, mas com a vinda do deputado temos esses exames a custo zero na comunidade. Ele é um grande médico e um grande deputado”, destaca o vereador.

Segundo o secretário de Saúde, Cassio Hasssen, essa parceria com o deputado foi muito vantajosa. “Estamos na comunidade do Prata, aqui na reserva extrativista, na qual estamos concluindo mais uma etapa do Programa Saúde na Comunidade. Destaco que essa parceria com o Dr. Jenilson tem sido muito vantajosa, porque ele nos proporcionou alguns exames que a Prefeitura não dispõe e deu sua contribuição como médico. É muito bom poder contar o humanismo de nossos deputados. Porque o nosso objetivo é trazer a saúde nas comunidades, podendo ofertar exames, uma vez que todos têm direito à saúde, mas sabemos da dificuldade que é fazer isso nas comunidades de ponta, as mais distantes da cidade e de difícil acesso. Também somos cientes da dificuldade que é vocês irem à cidade, então, o prefeito e nós da secretaria estamos indo até vocês”, diz o secretário.

Evento contou ainda com a presença dos vereadores José Antônio “Nego” (Progressistas), Zé Maria (PSL) , Pantico da Água (SD) , Rubenslei (PSD) e Messias Lopes (PT).

Depoimento dos moradores

Seu Antônio Rufino, 78 anos, reside na comunidade faz dez anos, mas segundo ele, não tinha visto ao tão legal assim, poder fazer exame de próstata na sua própria comunidade. “Moro na comunidade há dez anos e não tinha visto um evento legal assim. Fui bem atendido, fiz exame de próstata. Graças a Deus estou bem e fico muito feliz pelo carisma do médico e das enfermeiras”, conta.

Dona Devanir ficou bastante emocionada porque aguardava há sete meses para fazer um exame de tireoides, mas não tinha como pagar e esperava na fila do SUS. “ Quero agradecer a equipe do Dr. Jenilson e a ele, porque há sete eu tinha que fazer um exame de tireoides e não tenho condições, me faltava recursos. Contudo, com essa ação de saúde, pude fazer na porta de minha casa, sem custo nenhum. Além de outros exames. Isso mostra que Deus é fiel, uma vez que consegui fazer o exame e resultado mostrou que tenho apenas uma inflamação. Doutor Jenilson, desejo que o senhor volte outras vezes, porque igual a mim, temos outras pessoas que precisam fazer exames, mas não podem pagar”, diz a moradora.

