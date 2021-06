Brasil 247 – Bolsonaro fez questão de provocar a Rede Globo neste domingo (13) durante a estreia do Brasil contra a Venezuela na Copa América.

Jair Messias postou uma foto no Twitter ao lado da tv mostrando que estava assistindo ao jogo e apontado para a logo do SBT, emissora que fará a transmissão oficial dos jogos da Copa América no Brasil.

Além de provocar a Rede Golo, Bolsonaro ainda posou para a foto vestindo uma camisa da Havan, uma das patrocinadoras do torneio de futebol.

O Brasil enfrentou a seleção da Venezuela neste domingo(13) e venceu a partida por 3×0 com gols de Neymar, Marquinhos e Gabigol.

– Copa América.

– Bom domingo a todos. pic.twitter.com/lkQE1FzZ7E — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 13, 2021

