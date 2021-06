O prefeito Jerry Correia, de Assis Brasil, esteve na manhã desta sexta-feira (11) na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O gestor foi recebido pelo superintendente regional do órgão no Acre, Carlos Moraes.

Durante o encontro, Jerry falou sobre o projeto de construção de uma avenida de entrada da cidade. Segundo o prefeito, engenheiros e arquitetos da AMAC estarão na próxima semana na cidade para iniciar o projeto arquitetônico e de engenharia.

“Assis Brasil é a porta de entrada e saída do país pra quem usa a rota do pacífico. Precisamos melhorar nossa infraestrutura para melhor receber os turistas. Além disso, queremos estimular o crescimento da cidade para a parte alta, onde passa a BR 317, estendendo nosso perímetro urbano. A ideia central é construir uma avenida de mão dupla, com canteiro central, rotatória, pistas de caminhada, ciclovias, quiosques e áreas de lazer”, explicou Correia.

O prefeito também solicitou a instalação de lombadas em um trecho da BR 317, já no perímetro urbano de Assis Brasil. Jerry informou ao superintendente que a instalação das lombadas é urgente e pode evitar graves acidentes naquela localidade.

Carlos Moraes, Superintendente do DNIT no Acre, disse que o órgão irá atender o pedido e também apoiar o projeto apresentado pelo prefeito.

“Foi uma alegria receber o prefeito Jerry aqui na sede do DNIT. O gestor mostrou visão de futuro e compromisso com seu município. Estamos aqui para apoiar as boas iniciativas”, comentou

