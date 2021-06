Delegação da Venezuela chegou ao Brasil na última quinta-feira – Foto: Twitter / Reprodução

Por Marília Marques, G1 DF – Pelo menos 12 membros da delegação de futebol da Venezuela estão isolados em um hotel na Asa Norte, em Brasília, após testarem positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Por

A seleção é adversária do Brasil na estreia da Copa América, neste domingo (13). A partida de abertura está marcada para as 18h, no Estádio Nacional Mané Garrincha (veja mais detalhes abaixo).

“Todos estão assintomáticos, isolados em quartos individuais e seguem monitorados pela equipe da Conmebol e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs)”, diz comunicado da Secretaria de Saúde.

Os testes de PCR foram realizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O resultado foi informado às autoridades de Saúde de Brasília, na noite desta sexta-feira. A Confederação ainda não se manifestou sobre o caso.

Os jogadores desembarcaram no Brasil na última quinta (10) e, no dia seguinte, treinaram em Brasília. Após o surto, a Conmebol decidiu mudar o regulamento da Copa América e retirou o limite de cinco substituições por Covid-19 na lista final de convocados.

De acordo com o comunicado, a partir de agora, as seleções poderão fazer trocas na lista final de jogadores, até mesmo no decorrer da Copa América, sem limite de mudanças, caso algum atleta fique positivo para Covid-19 nos testes realizados pela Confederação.

A mudança é feita também após os recentes casos de Covid-19 confirmados nas últimas semanas nas seleções, como é o caso do meia Arrascaeta, do Uruguai, que já cumpriu o período de isolamento, por exemplo, mas acabou ficando de fora dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A alteração no regulamento ocorre faltando menos de 48 horas para o início do torneio, que começa neste domingo, com o jogo entre Brasil e Venezuela, no Mané Garrincha, às 18h.

Copa América

O torneiro foi transferido para o Brasil depois que Colômbia e Argentina desistiram de sediá-lo, respectivamente, por conta de protestos e pelo avanço da pandemia. A capital federal receber o jogo inicial, além da semifinal. As demais cinco partidas ocorrem entre os dias 18 de junho e 9 de julho. Veja tabela:

Brasil x Venezuela, 13/06, 18h

Argentina Uruguai, 18/06, 21h

Argentina x Paraguai, 21/06, 21h

Chile x Paraguai, 24/06, 21h

Venezuela x Peru, 27/06, 18h

2A x 3B, quartas de final, 03/07, 19h

G24 x G23, semifinal, 06/07, 22h

Decisão do terceiro lugar, 09/07, 21h

O evento será realizado no momento em que a capital federal contabiliza 8,9 mil mortes e 414.875 infectados. O balanço usa dados divulgados até a noite desta sexta-feira (11).

Após a confirmação do DF como uma das sedes do jogo, no início de junho, o chefe da Casa Civil no DF, Gustavo Rocha, afirmou que o evento ocorrerá “observados os protocolos sanitários”.

À época, Rocha disse que os jogadores “virão testados, vacinados”. Apesar da declaração, no caso dos atletas da Venezuela, a infecção pelo novo coronavírus só foi confirmada em Brasília.

Além disso, no DF, um decreto que regulamenta a realização de jogos esportivos determina que eles ocorram sem público, com equipe de profissionais e jogadores se dirigindo aos aposentos imediatamente após a partida.

Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, vai receber jogos da Copa América; imagem de arquivo – Foto: TV Globo/Reprodução

