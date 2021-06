Operando com força máxima, a Secretaria de Obras centraliza maquinários e operários nas linhas de serviços visando a recuperação e manutenção das ruas de Porto Walter. Nesta semana, foi a vez da Rua Alfredo Sales receber os trabalhos que foram acompanhados pelo Prefeito César Andrade.

“As vias que dão acesso a prédios públicos, como delegacia de polícia e escolas recebem uma prioridade da nossa gestão, mas garanto que todas as ruas que precisam de manutenção serão recuperadas”, enfatiza o gestor.

De acordo com o Prefeito, a Prefeitura tem avançado nos serviços de manutenção e recuperação de vias garantindo o desenvolvimento urbano, que é uma das prioridades de gestão. O Chefe do Executivo, reconhece o esforço dos operários que concentram esforços para melhorar a trafegabilidade no município.

