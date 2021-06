O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpriu agenda institucional na sede da Prefeitura de Rio Branco. O gestor foi buscar apoio técnico e conhecer boas práticas administrativas da prefeitura da capital.

O prefeito conheceu a equipe da Secretaria de Finanças e Administração, a qual realizou uma apresentação sobre as principais ferramentas que a gestão utiza. Os técnicos se colocaram a inteira disposição do município de Assis Brasil.

Jerry também conversou com o prefeito da capital, Tião Bocalom, com qual firmou boas parcerias. Bocalom também é presidente da Associação dos Municípios do Acre e tem buscado apoiar de maneira efetiva todos os municípios do estado.

“Quero levar para nossa nossa cidade as boas práticas de gestão pública. Encontro aqui na prefeitura de Rio Branco uma equipe de excelência e a boa vontade do prefeito Bocalom em compartilhar conhecimento e estrutura”, disse Correia.

