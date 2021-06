Portal na Rodovia AC-40 caiu na tarde desta sexta-feira (11) em Rio Branco – Foto: Arquivo pessoal

O forte vendaval e a chuva que atingem a cidade de Rio Branco na tarde desta sexta-feira (11) derrubou um pórtico que ficava em frente ao Parque Chico Mendes, na Rodovia AC-40, bairro Vila Acre. A estrutura atingiu um carro. Ninguém ficou ferido. O vento também derrubou placas de sinalização. As Informações e do G1 Acre

A estrutura dava boas vindas para quem chegava em Rio Branco. A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros do Acre informou que as equipes não foram acionadas para atender essa ocorrência.

Contudo, até o momento, o Corpo de Bombeiros recebeu 13 acionamentos relacionados a queda de árvores. Um desses acionamentos é no bairro Sobral, Ramal do Rodo e entrada da Maternidade Bárbara Heliodora. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) destacou também que enviou equipes para remover a estrutura e também o pessoal do Policiamento de Trânsito para orientar os motoristas. Um morador que passava no local filmou a estrutura no chão e os carros parados na rodovia. O vento também derrubou uma placa na Avenida Antônio da Rocha Viana. Uma frente fria está prevista para chegar ao Acre nesta sexta-feira (11) e deixar as temperaturas mais amenas em todo o estado, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia.

E veja também no 3 de Julho Notícias

