Militares que atuam em Senador Guiomard recuperaram uma motocicleta, no ramal da Piçarreira, nesta quarta-feira, 09.

A guarnição realizava patrulhamento quando se depararam com o veículo em alta velocidade. Os militares solicitaram a parada pelo condutor, que empreendeu fuga.

Após acompanhamento, os policiais interceptaram o indivíduo, foi realizada a busca pessoal e posteriormente a consulta do veículo no sistema, e foi constatado que a motocicleta era roubada.

Os militares encaminharam o envolvido e com veículo recuperado a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Construção da Catedral – A primeira igreja foi construída por Dom Afonso Donnadieu, o primeiro vigário dos padres espiritanos na região no começo do século passado. Posteriormente nos anos 30, a região do Juruá foi dividida em duas prelazias. O Baixo Juruá continuou pertencendo a prelazia de Tefé, comandada por padres franceses e o Alto Juruá ficou sob comando dos padres alemães. A primeira catedral foi construída em madeira, porém, por não oferecer segurança aos fieis acabou em desuso.

