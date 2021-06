Olatoacre – O motorista da empresa Lubri Pneus identificado como José dos Santos, de 52 anos, acreano natural da capital do Acre, Rio Branco, perdeu a vida quando tentava consertar o caminhão que apresentou um problema.

Segundo foi apurado pelo jornal oaltoacre.com, José dirigia um caminhão da empresa onde trabalhava na província de Vilarejo, próximo ao município de Ibéria, no interior do Peru. Foi quando o caminhão apresentou o problema e a vítima teria tentado consertar, mas, teria esquecido de puxar o freio de mão e calçar as rodas do mesmo.

José se encontrava debaixo do caminhão quando o mesmo destravou o motor e se movimentou, não dando chance do homem sair a tempo. O veículo passou por cima do homem com a roda dianteira esquerda, lhe esmagando a região do abdômen.

A profissional não resistiu ao peso e morreu em seguida, sem que conseguisse ajuda a tempo.

A empresa informou que o proprietário já viajou para o local para realizar os trabalhos para realizar o translado do corpo do funcionário, além de prestar todo o apoio necessário.

