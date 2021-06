A deputada estadual Maria Antônia juntamente com oex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda, estiveram reunidos nesta quinta-feira (10) com uma grande liderança tanto na área do esporte, como também no trabalho social desenvolvido na Cidade de Cruzeiro do Sul e continuidades próximas.

Trata-se do amigo Sérgio que após uma boa conversa com o casal, resolveu se aliar ao casal e prestar seu total apoio no processo eleitoral que se aproxima, inclusive deverá conversar com o seu grupo de apoio que a maior parte se concentra na zona rural.

O representante político do grupo de Dêda e Maria Antônia em Cruzeiro do Sul, Elisson Silva se manifestou a respeito da vinda de Sérgio. “Sérgio é um grande amigo que está neste projeto desde 2020, é uma pessoa que se identifica com o trabalho desenvolvido pela nossa deputada e seu esposo e é com grande alegria que nosso grupo o recebe este parceiro que é conhecido por sua postura política”, disse.

“É sempre muito gratificante nós nos reunimos para conversar com uma pessoa maravilhosa como é o nosso amigo Sérgio, uma homem com um caráter exemplar e que serve de exemplo para muitos, ele já desenvolve um trabalho social muito importante para a população de Cruzeiro do Sul, sem dúvidas tem recebido o reconhecimento e carinho das pessoas que conhecem o seu trabalho, para nós é uma honra muito grande recebe-lo em nosso grupo para fazer parte deste projeto que nós desenvolvemos já há um bom tempo e deixamos claro e ele será muito bem vindo para compor junto a nós” concluiu Dêda.

