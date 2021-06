Imagens da visita que Jorge Viana fez na capital – Fotos: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (10), o ex-senador postou uma em um perfil de rede social um duas de suas visitas na capital, onde em residências simples, sentou com as pessoas e falou certamente sobre política e 2022.

“Hoje cedinho, fui visitar a família da minha querida amiga Marinilda e também fui na casa da irmã Marlene. Elas moram no bairro Jorge Lavocat. É sempre bom fazer o bem. Nesses tempos difíceis eu diria que é muito importante a gente ajudar os que mais precisam.

A solidariedade, acredito, é um dos mais bonitos gestos cristãos! Também, a vida ensina que nas pessoas simples, a amizade sincera e a gratidão são mais verdadeiros. Quando vou nos bairros Jorge Lavocat, Defesa Civil, Montanhês e Caladinho sempre encontro pessoas como a Irmã Marlene que agradecem por termos feito programas de habitação pros que mais precisavam. Lamento que hoje não haja nenhum programa de moradia em execução no Acre inteiro”, finalizou Jorge Viana.

Esta semana o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) movimentou os bastidores de 2022, quando conclamou os dirigentes políticos da ex-FPA, para que parassem de assistir da arquibancada a polarização entre os grupos de Petecão (PSD) e Gladson Cameli (PP).

Magalhães disse que chegou a hora de o campo Progressistas (Esquerda), apontar o caminho para construção de um projeto de disputa em 2022. A fala movimentou os dirigentes e segundo fontes, tem até uma reunião entre vários partidos ainda essa semana.

No campo da esquerda, Jorge Viana –PT e Jenilson Leite – PSB se prontificam como os primeiros postulantes aos cargos majoritários de senador e governador.

Construção da Catedral – A primeira igreja foi construída por Dom Afonso Donnadieu, o primeiro vigário dos padres espiritanos na região no começo do século passado. Posteriormente nos anos 30, a região do Juruá foi dividida em duas prelazias. O Baixo Juruá continuou pertencendo a prelazia de Tefé, comandada por padres franceses e o Alto Juruá ficou sob comando dos padres alemães. A primeira catedral foi construída em madeira, porém, por não oferecer segurança aos fieis acabou em desuso.

