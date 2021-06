A deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda estiveram na Região do Juruá realizando um grande trabalho político de fortalecimento do grupo na região e como resultado receberam o apoio de quatro grandes lideranças de Cruzeiro do Sul que vão fazer toda a diferença nas eleições de 2022.

Lideranças estas que já mostraram sua força política quando foram candidatos à vereadores nas eleições passadas onde superaram a marca de mais de 300 votos cada um, são eles: Sérgio Eventos, Fatinha da Limpeza ,Climério e o empresário João do Ovo. Mostrando a força da deputada e do esposo. O que pesa na vinda deles, é saber que o casal honra com os compromissos políticos assumido com as pessoas que caminham ao seu lado.

Na segunda-feira (07) após uma excelente conversa com o casal Dêda e Maria Antônia, Fatinha da Limpeza deixou o MDB para somar ao casal mais querido do Juruá que se sentiram honrados com sua vinda.

Já na quinta-feira (10), chegou Sérgio Eventos, Climério e o empresário João do Ovo para fazer parte deste mesmo projeto. Um fator que contribuiu para a aquisição do apoio dos novos membros é saber que o casal honra os compromissos políticos assumidos com as pessoas que caminham ao seu lado.

“É sempre muito gratificante nós nos reunimos para conversar com pessoas maravilhosas como é o caso nos nosso amigos que vieram fazer parte do nosso grupo, são pessoas de um caráter exemplar e que servem de exemplo para muitos, eles já desenvolvem um trabalho social muito importante para a população de Cruzeiro do Sul, sem dúvidas têm recebido o reconhecimento e carinho das pessoas que conhecem esses trabalho, para nós é uma honra muito grande recebe-los em nosso grupo para fazer parte deste projeto que nós desenvolvemos já há um bom tempo e deixamos claro e todos serão muito bem vindos para compor junto a nós” concluiu Dêda.

