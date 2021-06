Na segunda-feira os partidos de esquerda deverão se reunir para iniciar um novo projeto político para o Acre. Com o fim da FPA e das coligações proporcionais, o começo não será fácil. Siglas como PCdoB, PSB, PSOL e PT formam o embrião do novo movimento.

Entre os líderes estão os deputados Edvaldo Magalhães, Jenilson Leite e Daniel Zen (estaduais); Perpétua Almeida e Leo de Brito (federais), o ex-senador Jorge Viana, Marcos Alexandre, o advogado criminalista Sanderson Moura, além de outros nomes da antiga constelação política da FPA.

O principal objetivo não é só discutir nomes ou formação de chapas majoritárias, mas traçar em linhas gerais os princípios que vão organizar e nortear o projeto.

Já se fala em composição majoritária com os nomes de Jenilson Leite para o governo, Sanderson Moura para vice e Jorge Viana ao Senado. (Não se descarta o nome de Jorge para o governo).

Depois do tsunami eleitoral de 2018, a esquerda vai precisar de muito trabalho e sorte para esse difícil recomeço. De acordo com Edvaldo Magalhães, a esquerda deve começar se situando em seu espaço para que a população saiba a diferença entre eles e quem está no poder em Brasília e aqui.

Marcus Alexandre e Raimundo Angelim evitam dar entrevistas em função do trabalho no Tribunal de Justiça.

