Vereador de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas (PP), durante apresentação dos projetos – Imagem: Assecom

Durante a sessão ordinária da última terça-feira, 08, o vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul apresentou dois Projetos de Lei para apreciação do parlamento que serão importantes para a sociedade cruzeirense.

Os projetos foram apresentados e distribuídos para análise em suas respectivas comissões com o objetivo de ser aprovado nas próximas sessões.

O primeiro projeto beneficiará a classe dos moto taxistas proporcionando o direito de exploração por terceiros da concessão pertencente a outra pessoa.

O segundo projeto trata-se da prioridade pelo Executivo Municipal a vacinação contra a Covid-19 para serem aplicadas as lactantes com crianças até 24 meses de nascidas.

“Esses projetos que propus para aprovação serão importantíssimos para nossa cidade. Esse das lactantes percebemos o sofrimento dessas mães que precisam trabalhar, passam o dia fora de casa e ao retornar precisam amamentar seus filhos e coma imunização dessas mulheres nossas crianças estarão mais seguras de contrair essa doença.

Já o projeto que altera a Lei 308 de 2002, irá permitir que terceiros possam explorar os direitos de serviços de uma concessão cedida pelo titular, isso irá beneficiar vários pais de famílias que necessitam trabalhar para sustentar suas famílias.”, disse Franciney.

Outro ponto destacado pelo presidente do legislativo é que mecanismos e alternativas precisam ser criadas para que seja gerada renda no município.

“Não podemos depender apenas dos serviços público, precisamos criar alternativas para gerar renda no nosso município, por isso precisamos focar no setor produtivo e autônomo para que nossa economia possa crescer e se desenvolver.”, finalizou o parlamentar.

