A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a UMAB e o Governo de Minas Gerais, implantou um eletrocardiograma para atender as necessidades da população.

Na ocasião o Prefeito Jerry Correia, com os Vereadores Wendell Gonçalves e Juraci Pacheco, estiveram junto com a Secretária Municipal de Saúde, Ivelina Marques e a Gerente da Unidade Mista, Valéria Moraes para em ato oficial fazer tal implantação.

De acordo com o Prefeito Jerry Correia, o objetivo é facilitar o acesso da população aos exames e diminuir a demanda dos hospitais regional e estadual.

Os Vereadores destacaram que a ação é de suma importância para a população porque não precisarão mais se deslocar até outra cidade para realizar o exame.

