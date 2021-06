O sonho de ter energia elétrica em casa está cada vez mais próximo para centenas de famílias rurais do município de Assis Brasil. Desde o início de sua gestão, o prefeito da cidade, Jerry Correia, tem buscado viabilizar a retomada do program Luz Para Todos para que chegue até àqueles que esperam há anos esse benefício.

Em mais uma viagem à capital acreana, Jerry Correia tratou sobre o tema com os coordenadores do Luz para Todos no Acre. A reunião aconteceu na sede da empresa Energisa e contou também com a presença do presidente da Associação dos Moradores da Reserva Chico Mendes em Assis Brasil e do representante do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO).

“Hoje aqui viemos tratar dos detalhes técnicos para a instalação de mais de 100 km de rede de energia elétrica na zona rural de Assis Brasil. Com isso, cerca de 150 famílias serão beneficiadas, realizando um sonho que esperam há anos”, comemorou o prefeito.

Construção da Catedral – A primeira igreja foi construída por Dom Afonso Donnadieu, o primeiro vigário dos padres espiritanos na região no começo do século passado. Posteriormente nos anos 30, a região do Juruá foi dividida em duas prelazias. O Baixo Juruá continuou pertencendo a prelazia de Tefé, comandada por padres franceses e o Alto Juruá ficou sob comando dos padres alemães. A primeira catedral foi construída em madeira, porém, por não oferecer segurança aos fieis acabou em desuso.

