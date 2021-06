O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou nesta quinta-feira (10) da assinatura da ordem de serviço para execução das obras do Anel Viário de Brasiléia/Epitaciolândia e da ponte sobre o Rio Acre que ligará os dois municípios.

Luiz Gonzaga representou a Aleac no evento que contou com a presença do governador Gladson Cameli, prefeitos de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, de Brasiléia, Fernanda Hassem, deputada Vanda Milani e demais autoridades.

O deputado tucano parabenizou o governo do Acre pelas obras e afirmou que o Anel Viário, assim como a ponte, vão beneficiar milhares de pessoas que aguardam há 20 anos as obras. Gonzaga também lembrou que as obras serão de suma importância para alavancar ainda mais a economia do estado.

“Tanto o Anel Viário como a ponte são de suma importância para os produtores e comerciantes da região do Alto Acre. As obras vão tornar ainda mais importante a BR-317 que liga o Acre ao Oceano Pacífico, tornando-se uma rota com alto valor comercial”, disse o deputado.

Gonzaga também lembrou que as obras vão facilitar o escoamento da produção e abastecimento das pessoas que vivem nas áreas rurais.

“Essas obras também vão facilitar a vida de quem precisa da rodovia e ponte para escoar suas produções e vir às cidades comprar mercadorias”, concluiu o parlamentar.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Construção da Catedral – A primeira igreja foi construída por Dom Afonso Donnadieu, o primeiro vigário dos padres espiritanos na região no começo do século passado. Posteriormente nos anos 30, a região do Juruá foi dividida em duas prelazias. O Baixo Juruá continuou pertencendo a prelazia de Tefé, comandada por padres franceses e o Alto Juruá ficou sob comando dos padres alemães. A primeira catedral foi construída em madeira, porém, por não oferecer segurança aos fieis acabou em desuso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.