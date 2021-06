Equipe da Secretaria de Saúde de Assis Brasil participa de reunião com os Secretários de Saúde de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri para tratar sobre a implantação do CIEVS regional.

O CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde) tem como objetivo o recebimento, detecção, avaliação e monitoramento de notificações, análise de dados e informações estratégicas, criando meios de identificação e intervenção precoce nas emergências em saúde pública.

De acordo com a Secretária de Saúde, Ivelina Marques, a iniciativa irá melhorar muito a saúde municipal, prevenindo o surto de diversas doenças.

