Com a aproximação do processo eleitoral, os bastidores da política no Acre está cada vez mais interessante, principalmente em se tratando da Frente Popular do Acre. Isso porque a redação do do 3 de Julho Noticias recebeu informações sigilosas de que vem mais rasteiras por aí.

De acordo com informações, a direção do Partidos dos Trabalhadores do Acre (PT) realizou uma reunião em Rio Branco na semana passada, onde participaram: presidente do PT, Cesário Campelo, Ex-senador Jorge Viana, Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem e outros para discutirem a respeito dos rumos do partido nas eleições de 2022.

Consta que durante a reunião, Fernanda Hassem recebeu uma proposta irrecusável do senador Jorge Viana, onde foi proposto que a gestora seja candidata a deputada federal pelo PT nas próximas eleições, não apoie o governador Gladson em uma possível candidatura a reeleição, e dê um chega pra lá em Israel Milani (que conta com o apoio de Fernanda para sua futura candidatura a deputado federal).

Em troca da aceitação da proposta, Jorge Viana e Cesário Campelo afirmou que irá intermediar uma futura reunião com a Presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e com o ex-presidente Lula para que a nacional do partido garante para a futura campanha de Fernanda o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e mais o apoio dos atuais prefeito do PT no Acre, incluindo o Prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos e o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia.

Mas no momento em que Fernanda aceitar (caso isso aconteça), o atual namorado da gestora e futuro candidato a deputado federal, irá rodar. Isto porque, sem o apoio de Fernanda Hassem, o grupo político de apoio a Israel será enfraquecido e correndo o risco eminente de não se eleger futuramente. Já o governador Gladson Cameli, sem o apoio de Fernanda, deverá expurgar o governo exonerando todos os indicados da Nandinha.

Mas não se engane, Israel Milani já tem conhecimento do teor da reunião e resolveu grudar na gestora para tentar coibir que ela receba propostas tentadoras como esta, pode-se dizer que o que está em questão são R$ 2 milhões de reais. Sem contar que Israel está de dedos cruzados torcendo para que a prefeita não aceite.

