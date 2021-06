A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Administração, se reuniu para elaborar e aprimorar estratégias administrativas.

A ação foi realizada no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

A secretária de administração Wilsilene Gadelha Siqueira destacou a finalidade do planejamento. “Nos queremos cada vez mais organizar a nossa secretaria, coordenar e integrar todas as nossas ações e, sobretudo, atender as nossas atribuições que estão estabelecidas em lei,” disse ela.

Todos os servidores que fazem parte da secretaria estão participando de forma dinâmica através da técnica chamada por Análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) que é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas a especificar os objetivos de riscos do negócio ou projeto, e identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para alcançar esses objetivos.

O vice prefeito Henrique Afonso que esta conduzindo o planejamento destacou a importância da realização dessa ação com os servidores: “Esse é um momento único, em que os servidores vão poder trabalhar nessa técnica SWOT e assim poderemos traçar novos planos. Acreditamos que será um dia muito produtivo,” pontou Afonso.

Zequinha Lima falou da importância de se planejar o trabalho da gestão: “Nós não trabalhamos de qualquer jeito, tudo na nossa gestão faz parte de um planejamento. Temos responsabilidade com o dinheiro público e procuramos investir no que as pessoas realmente precisam. Por isso, estamos sempre perto das pessoas ouvindo e planejando um trabalho que possa realmente fazer a diferença e melhorar a vida de todos”, disse o prefeito.

