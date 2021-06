O prefeito Sérgio Lopes recebeu na manhã desta terça dia 08/06, em seu

gabinete a visita do Presidente do Instituto Socioeducativo do Acre. Coronel

Mário Cezar, e do gerente de projetos Daniel Cardoso, o motivo da visita foi

para iniciar as tratativas para instalação do Centro em Epitaciolândia.

Segundo informou Mário Cezar, o prefeito Sérgio Lopes ficou muito interessado

em firmar essa parceria para a implantação do órgão de ressocialização em

Epitaciolândia, e garantiu que vai buscar as vias corretas para a aquisição de

uma área de aproximadamente 4 hectares de terra para a construção da obra.

O Prefeito disse que iniciará um diálogo com os vereadores e assim que tiver

um projeto pronto enviará para a casa para apreciação, “Estamos iniciando as

tratativas para a implantação definitiva do ISE aqui em Epitaciolândia, vamos

buscar meios para que juntos prefeitura e governo possa fazer essa obra, hoje

temos muitos jovens que precisam de uma oportunidade de ressocialização e

esse centro irá atender reeducandos de toda a regional do Alto Acre.” Disse o

prefeito.

Já o Presidente do ISE. Coronel Mário Cezar, disse que a ideia é conseguir

primeiro a área, depois elaborar o projeto e buscar verbas para a implantação

do Centro. “Estamos aqui fazendo as primeiras tratativas com o prefeito,

queremos construir um centro completo, com salas de aulas, enfermaria, centro

de recreação, como quadra, horta, dentre outros, e ainda locais para realização

de oficinas, para dar a oportunidade para eles aprender uma profissão.”

Ressaltou o presidente.

