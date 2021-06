Deputado Jonas Lima – PT em atuação na ALEAC. Imagem/Jardes Lopes

Jonas que é deputado e produtor, fez duras críticas ao setor produtivo do governo do estado e disse que falta mais investimentos para alavancar a produção no Acre. O parlamentar também elogiou a deputada federal Jéssica Sales – MDB, Perpétua Almeida – PCdoB e Léo de Brito – PT, que destinaram recursos consideráveis para agricultura familiar em diversos municípios.

“Não sou contra ajudar os grandes produtores, mas nosso estado tem característica de uma forte atuação da agricultura familiar e não se ver nada de investimentos nesse setor. Quero parabenizar aos parlamentares que destinam recursos para agricultura, eles sim merece o reconhecimento da população”, disse.

Jonas ressaltou que, a região do Juruá tem um potencial grande na agricultura e que falta mais atenção do governo e para isso os parlamentares precisam alocar mais emendas.

“Vou divulgar para a população do Juruá, o nome de políticos que não mandam recursos para essa região. O povo daqui não deveria votar em quem não ajuda essa importante região”, finalizou Jonas.