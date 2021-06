Visando aprimorar a qualidade da educação no Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) destinou para o Instituto Federal do Acre (IFAC) R$ 1,7 milhão em emendas parlamentares.

Já no Orçamento de 2021 o deputado destinou mais R$ 850 mil para a construção da segunda etapa da quadra poliesportiva de Tarauacá. Com essa segunda emenda, a direção do IFAC irá construir a cobertura e fechar as laterais em alvenaria.

No início desta semana, o Ministério da Educação liberou para o IFAC R$ 146 mil, referente à última parcela da construção da primeira etapa da quadra. Com isso, toda a primeira etapa da obra está paga e em breve será iniciada a construção da cobertura da quadra com recursos da segunda emenda do deputado Jesus Sérgio.

“Sabemos o quanto a educação é importante para os nossos jovens, por isso é prioridade do nosso mandato enviar emendas para o IFAC, pois sabemos que estes recursos ajudam a instituição a valorizar os nossos estudantes”, afirmou Jesus Sérgio.

