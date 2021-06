Durante entrevista, Jéssica Sales diz que nunca foi consultada sobre acordos do palácio com MDB sobre volta para o governo e diz que família Sales ainda não está compondo o governo Gladson Cameli

Em uma entrevista polêmica, a deputada federal Jéssica Sales – MDB falou abertamente e descarregou sua metralhadora sobre vários assuntos. A parlamentar foi sabatinada pelos jornalistas Astério Moreira e Marcos Vinícios do AC24Horas, onde respondeu todas as perguntas ao vivo.

Sobre a volta do MDB na base do governo, a parlamentar foi direta e descarregou sua artilharia contra a forma como se deu o processo e articulações.

“Eu nunca fui consultada a nada, como fazem um pacto de volta do partido a base e não se ver um deputado estadual presente, eu nunca fui conversada? Eu não alinhei nada com ninguém’, disse.

Jéssica disse que o governador tem boa intenção mas tem uns secretários ruins como o secretário de saúde.

“Conheço o governador Gladson, ele tem boa intenção, mas sua equipe é ruim e um exemplo é o secretário de saúde Alysson Bestene. O discurso é de salvar vidas mais o que se ver é filas no cemitério”, diz Jéssica Sales.

A Parlamentar não deu detalhe de como atuará o grupo familiar nas eleições de 2022, mas disse que crê em uma unidade do MDB para que possam marchar juntos em um só projeto nas eleições futuras.

