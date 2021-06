A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio do seu presidente, deputado Nicolau Júnior (PP), investe na modernização e tecnologia para facilitar o atendimento aos servidores da Casa. A partir de agora, os funcionários ativos e inativos que quiserem providenciar seu contracheque ou folha de rendimento, poderão fazer isso via online.

As solicitações poderão ser feitas a partir do dia 9 de junho. O servidor vai poder pegar esse documento online de onde estiver, basta antes entrar em contato com RH, pelo número (68) 32134103, o qual passará as informações para efetuar seu cadastro e ter acesso aos dados.

“É importante investirmos em ferramentas que facilitem o acesso do servidor aos seus respectivos dados, sem que para isso ele tenha que ficar vindo ao prédio da Aleac. Ainda mais agora que vivenciamos um momento que exige de nós mais distanciamento, isso acaba sendo além de uma otimização de tempo, também uma maneira de resguardar a saúde dessas pessoas para que elas não precisem sair de suas casas para ter acesso aos documentos”, explicou o presidente Nicolau Júnior.

A ferramenta que será utilizada serve para organização, planejamento e execução dos processos realizados no departamento pessoal, viabilizando os cálculos trabalhistas conforme pede a legislação vigente.

Nicolau anunciou a novidade durante reunião com a participação dos servidores Pedro Henrique, Salvio Reis, Raimunda Taboada, Evelena Cardoso, Cleilson Thaumaturgo, Karen da Silva e Isla Maria.

