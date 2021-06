Issac Ronaltti é o presidente do sindicato dos servidores do Judiciário Acreano. Imagem/Reprodução

Presidente Isaac Ronaltti, do SINSPJAC parabeniza a Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Waldirene Cordeiro pela antecipação parcial do décimo terceiro dos servidores da Justiça Acreana.

Em nome do SINSPJAC venho aqui agradecer o compromisso de nossa última reunião cumprido pela Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Waldirene Cordeiro. Tradicionalmente, a antecipação do décimo terceiro significa um plus na vida de nossos servidores e também na economia do nosso Estado. Esperamos que esse recurso venha ser bem utilizado e abençoar a cidade nossos servidores.

O Sindicato dos servidores do Judiciário, vem estabelecendo um bom diálogo com a cúpula do TJAC, o que ajuda nas tratativas na busca por soluções para as pautas de reivindicações da categoria. Os dirigentes, Isaac Ronaltti, Rangel Araújo e Queffren Licurgo, não tem medido esforços para trazer a mesa, os interesses coletivo da classe.