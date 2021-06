O Bairro Santa Luzia, ganha uma boa opção de lazer. Imagens: Assecom

Neste momento, os serviços estão concentrados na cobertura, cercagem e piso. A expectativa do novo espaço que abrigará as atividades esportivas e de lazer de crianças, jovens e adultos é que seja entregue este mês. O investimento foi feito através de recursos do Ministério do Esporte, destinados pelo Deputado Federal Flaviano Melo.