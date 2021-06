Perpétua Almeida (PCdoB) está cobrando posicionamento do Governo do Acre sobre a...

Segundo os pacientes com diabetes, o medicamento está em falta no Centro de Referência de Medicamentos Especiais (Creme) do estado há quase um mês, desde o dia 12 de maio.