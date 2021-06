Alojamento em que os atletas e comissão técnica estavam. Imagem/Reprodução

A delegação do Náuas Esporte Clube vai ter que desocupar o alojamento que ocupava no estádio Florestão, em Rio Branco. Uma fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do município constatou diversas situações estruturais no espaço onde estavam jogadores e a comissão técnica determinou a desocupação do local imediatamente.

A delegação estava alojada no espaço para iniciar a preparação visando a disputa do campeonato estadual, que começa em julho.

No ano passado o clube ocupou por mais de seis meses o espaço e não houve qualquer intervenção da fiscalização.

A reportagem tentou contato com o presidente do clube Zacarias Lopes, mas ele não atendeu as ligações.

O estádio Florestão pertence a Federação de Futebol do Acre (FFA) que também não se manifestou sobre o ocorrido.

Fonte: Site Voz do Norte