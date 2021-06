O Prefeito Sérgio Lopes se reuniu na tarde desta terça feira em seu gabinete com criadores de peixes de Epitaciolândia, estiveram presentes também o Secretário de Agricultura Produção e Abastecimento José Ronaldo Pessoa Pereira, a Gerente de Agronegócios do Sebrae Rina Fátima Suarez da Costa, Jessica Silva Agente de Desenvolvimento.

Sérgio Lopes ouviu atentamente as colocações dos produtores, para saber como está a situação da piscicultura aqui na nossa região, a maioria deles enfrentam os mesmos problemas, falta de locais adequados, (Tanques) e apoio para colocação do produto no mercado.

A Gerente de Agronegócios do Sebrae Rina Fátima Suarez da Costa, fez uma breve explanação das ações que o órgão vai desenvolver com serviços de Consultoria e planejamento, para que os que já atuam na criação e os que pretendem entrar, possam estar aptos a investir de forma correta para obter o lucro desejado no final dos 12 meses de engorda do pescado e a venda do produto no mercado.

O Secretário de Agricultura Produção e Abastecimento José Ronaldo, afirmou que já está sendo feito um levantamento dos produtores que tem interesse na criação e engorda de peixes para traçar um planejamento na construção de tanques.

O Prefeito Sérgio Lopes informou a todos que as obras de abertura de tanques

começarão no início do mês de julho.

“A prefeitura vai entrar com a PC para a abertura dos tanques, más além disso

vamos colocar outros equipamentos como trator de esteira, motoniveladora,

caçambas e pá carregadeira, o produtor só vai entrar com a contra partida do

óleo diesel para a pc, e juntamente com o Sebrae vamos realizar treinamentos

e consultorias para que aqueles que já atuam e os que pretendem iniciar a

criação de peixes possa ter o mínimo de conhecimento, a fim de garantir que

todos tenham lucratividade no final do ciclo de engorda.” Destacou Sérgio

Lopes.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Na íntegra, documentário produzido por Medeiros Filmes, em 1949, durante o governo do coronel José Guiomard dos Santos, com direção de Francisco J. Ferreira. “Este filme vem a ser um relatório cinematográfico do Território Federal do Acre cujas terras ficam muito longe do litoral brasileiro, a cerca de cinco mil quilômetros de Belém do Pará, principal mercado de abastecimento da Planície Amazônica”, explica-se logo no começo.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.