Foi a primeira vez que um policial de Rota vem ao Estado do Acre – Foto: Silva Barbosa/PMAC

Assessoria – Policiais militares das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar do Acre (PMAC), participaram na manhã desta segunda-feira, 7 de junho, da palestra Patrulhamento Tático no Brasil, ministrada pelo subcomandante da unidade Rondas Ostensivas (Rota) Tobias de Aguiar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), major Takahashi.

Com uma doutrina consolidada de procedimentos e ações padronizadas, construídas ao longo dos seus 50 anos de história, a Rota é o Berço do Patrulhamento Tático Policial no Brasil. Com uma postura diferenciada nas suas atuações profissionais, a unidade serve de referência doutrinária a suas coirmãs por todo o país.

Para o comandante da Rotam, 1° tenente Pedro Castro, o encontro é um marco para a unidade acreana. “A primeira tropa especializada do Brasil, na modalidade de patrulhamento tático é a Rota. E hoje temos essa oportunidade de conhecer o legado que a unidade conseguiu alcançar nesses mais de 50 anos de existência, legado que se estende pelo país, com a criação das Rotams nos estados”, destacou o oficial.

Com 28 anos de serviços policiais, sendo 12 deles dedicados à Rotam, o major Takahashi destacou, em sua fala, a satisfação em ministrar conhecimentos aos militares do Acre. “É uma honra e um momento de grande importância estar aqui fortalecendo a integração e amizade que nós, patrulheiros táticos, temos. Destaco toda a receptividade do povo acreano e da corporação comigo, que estou representando o Batalhão Tobias de Aguiar”, disse o oficial.

Ao fim da solenidade, os militares acreanos entregaram ao palestrante algumas lembranças, entre elas, o símbolo máximo da unidade, o Braçal Rotam, entregue a todos que contribuem com o fortalecimento da companhia, que em setembro completará três anos de existência.

O encontro é um marco no fortalecimento das ligações instituições entre a PMAC e a PMESP – Foto: Silva Barbosa/PMAC

