Dois são presos pela morte de jovem achado dentro de cacimba no interior do AC — Foto: Arquivo

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra os acusados pela morte de Edvan Almeida da Silva, de 25 anos. A vítima foi achada morta em dezembro do ano passado dentro de uma cacimba na Comunidade Nova Cintra, zona rural de Rodrigues Alves. As Informações é do G1 Acre

Jair de Oliveira e Antônio Claube de Negreiros Cabral foram presos na última sexta-feira (4). Conforme o delegado responsável pelas investigações, José Obetaneo dos Santos, Oliveira seria o dono do local onde a vítima foi encontrada sem vida.

“Os dois negam autoria do crime. Pelo que foi apurado, os dois que mataram figuram como membros de organização criminosa e no dia dos fatos eles estavam consumindo bebida alcóolica e se desentenderam. Um deles deu um mata-leão na vítima e ela desmaiou. Eles então jogaram o rapaz dentro da cisterna e ele morreu afogado”, disse o delegado.

Desaparecimento

A vítima estava com dois dias desaparecida. Segundo informações da Polícia Civil na época, inicialmente chegou uma denúncia anônima sobre o desaparecimento de Silva e depois, o irmão dele foi até a delegacia da cidade para registrar o caso.

Na delegacia, o irmão da vítima informou que ele tinha sido visto pela última vez enquanto bebia com outros homens em uma residência na comunidade.

Foi então que uma equipe da polícia foi até o local de difícil acesso e, ao procurar pelas redondezas, acabou achando o corpo dentro da cacimba nos fundos da casa onde a vítima tinha sido vista ingerindo bebida alcoólica dois dias antes.

Como não estava mais em tempo de flagrante, ninguém foi preso inicialmente. Um dos suspeitos, agora preso por força de mandado, foi conduzido à delegacia na época e após ser ouvido foi liberado. E, o dono da casa onde o corpo foi achado, chegou a se apresentar à polícia em dezembro do ano passado, mas também foi liberado após prestar depoimento. Agora, a dupla vai responder ao processo presa.

Corpo do jovem foi achado após dois dias desaparecido na zona rural de Rodrigues Alves – Foto: Arquivo/PC-AC

