Nessa segunda-feira, 07, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, recebeu em seu gabinete a professora Guida Aquino, reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac). O objetivo principal do encontro foi tratar do programa de interiorização da Ufac e das parcerias com o município.

O Diretor de Programas e Projetos Especias da Ufac, Mark Clark Carvalho, falou sobre os objetivos do encontro: “Viemos apresentar nosso Programa de Interiorização, na perspectiva de estabelecer diálogo e ampliar essa parceria com o poder público, para que a gente possa criar novas vagas, aqui no município, e ampliar o acesso da população ao ensino superior”, afirmou o diretor.

Para o professor Marcelo Siqueira, Assessor Especial da Reitoria, a gestão municipal e a Ufac estão juntas: “Essa união entre a gestão do prefeito Zequinha e a Ufac, tem trazido um enorme ganho para nossa cidade. Nós já temos parcerias na área da agricultura, da saúde e agora estamos trazendo nosso Plano de Interiorização. Tenho certeza que, a partir dessa conversa, novas parcerias vão surgir e só quem tem a ganhar com isso é Cruzeiro do Sul”, afirmou Siqueira.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, se mostrou satisfeita com a conversa: “Fico muito feliz de vir aqui, com o prefeito Zequinha, pois ele tem se mostrado um verdadeiro parceiro da educação, em especial da nossa Ufac”. E continuou: “Nossa parceria com a gestão dele aconteceu desde o início de seu mandato. É uma parceria forte, que vai continuar. Juntos temos mais força para enfrentar os desafios e superar esses tempos tão difíceis”, pontuou Guida.

Para o prefeito Zequinha Lima, a educação segue sendo o caminho: “Eu quero agradecer e parabenizar a Ufac, que em meio a tantas dificuldades enfrentadas pelas universidades no Brasil, chega aqui para trazer um Plano de Interiorização, com objetivo de qualificar docentes e aumentar o número de vagas para os municípios do interior do estado. Isso é digno de aplausos”. E seguiu: “Nós vamos estabelecer parceria com todas as instituições de educação que podermos. A educação é o caminho. Nossas portas estão sempre abertas para Ufac, que tem sido uma parceria muito importante para nossa gestão”, Finalizou o prefeito.

O Programa de Interiorização da Ufac tem por finalidade, qualificar os profissionais e garantir a Ufac nos 22 municípios do Acre, aumentando número de vagas e ampliando as possibilidades de acesso ao ensino superior.

Com os recentes cortes no orçamento federal, a Ufac depende – para execução do plano – dos recursos provenientes de emendas parlamentares, de parcerias com os municípios e com o governo do estado.

