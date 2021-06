Ana Flávia, durante entrega dos equipamentos – Imagens/ASSECOM

Com foco no cuidado e na atenção que deve ser dada aos pacientes, a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, entregou na manhã desta Sexta-feira (04), tablets, balanças digitais, oxímetros, aparelhos de pressão e materiais de escritório para 27 Agentes Comunitários de Saúde.

As aquisições são frutos de investimentos realizados pela gestão municipal, que vem modernizando as condição de trabalho dos agentes, além de acompanhar de perto as ações e valorizar esse importante trabalho feito pelos mesmos.

“Esses equipamentos irão se somar as nossas ações que realizamos diariamente para levar mais saúde a nossa população. Eu, o Prefeito César Andrade, o vice Guarsônio Melo e nossos profissionais estamos engajados em proporcionar o cuidado necessário a quem precisa”, enfatizou Ana Flávia.

Os profissionais destacam e reconhecem o esforço da Prefeitura. “Estamos no caminho certo. Somos uma equipe que trabalha para fortalecer as ações em saúde, e é o que as pessoas mais pedem para a gente, ações e cuidado”, dizem os profissionais.

