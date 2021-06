Homem morreu na calçada nesse sábado (5), em Feijó – Foto: Corpo de Bombeiros José Elson Frota, de 35 anos, morreu na tarde desse sábado (5), na calçada do mercado Municipal da cidade de Feijó.

A suspeita é que ele pode ter morrido por broncoaspiração, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para prestar socorro ao homem, mas, ao chegar no local ele já estava morto. “A gente foi chamado e prestou o atendimento. Quando a informação chegou, a pessoa informou que ele já estaria em óbito. A gente compareceu ao local e transportamos o corpo até o hospital daqui para diagnóstico da morte”, contou o comandante dos Bombeiros na cidade, tenente José Correia. O tenente explicou que ao chegar no local, o homem já tinha morrido. Segundo ele, a suspeita é que o homem tenha tido um afogamento no seco, a broncoaspiração. “Como falaram que já estava morto, a gente acionou a Polícia Civil porque poderia haver indício de crime, mas, não houve demora. Acredito que é um caso de embriaguez alcoólica, que a gente fala que é broncoaspiração. É uma possibilidade, mas o médico é quem deve apontar se foi uma embriaguez”, disse. O homem estava na calçada do mercado e o socorro foi acionado por populares. Depois o corpo foi levado ao hospital para passar pelos exames cadavéricos. Do G1 Acre

