A deputada estadual Maria Antônia e o seu esposo, ex-prefeito Deda, vem reforçando seu grupo político no Vale do Juruá. Desta vez o casal conseguiu o apoio da ex-emedebista Fatinha da Limpeza, que foi candidata a vereadora em Cruzeiro do Sul, na eleição de 2020.

Após uma boa conversa, Fatinha aceitou fazer parte do grupo político de Dêda e Maria Antônia, que já haviam requerido o apoio da mesma pois reconhecem a força política e a seriedade de Fatinha.

Prova disso foi o resultado das urnas que mostraram a força de sua liderança política, a época Fatinha fez uma campanha simples, com amor e respeito ao próximo.

”Fatinha tem um trabalho parecido com o da deputada Maria Antônia, na área social. Servindo as pessoas, como ela faz. Então, a convite do casal, sua vinda reforça essa luta pela população de Cruzeiro do Sul”, afirma Elisson Silva representante político da deputada em Cruzeiro do Sul.

A deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda ficaram muito felizes com a vinda de mais uma guerreira para reforçar o grupo. “Não poderíamos deixar de conversar com a nossa amiga Fatinha, uma pessoa maravilhosa que se dedica a ajudar outras pessoas, para nós é uma honra recebe-la em nosso grupo”, destacou Dêda.

