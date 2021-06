Veja o Vídeo Abaixo:

Miria Pereira, mãe solteira e deficiente, enfrenta graves dificuldades financeiras para sustentar as duas filhas, uma menina de 8 anos e uma bebê de 3 meses de idade. (Clique no link abaixo para ajudar na vaquinha online)

A saga da jovem teve início no final do ano de 2017, quando ela procurou um hospital com sintomas de febre alta e tosse persistente. Inicialmente foi diagnosticada com pneumonia, mas logo mudaram a hipótese diagnóstica e começaram o tratamento para embolia pulmonar.

Sem condições para pagar o exame solicitado para confirmar o quadro, Miria pediu ajuda aos membros da igreja que frequenta. Em menos de 24 horas, conseguiu levantar o dinheiro e realizou o teste na rede privada. Foi constatado que a jovem não sofria nem de embolia pulmonar e nem de tuberculose, uma outra hipótese que foi levantada e posteriormente tratada.

Com diferentes diagnósticos médicos, a jovem foi submetida a vários medicamentos fortíssimos que tiveram uma interação entre eles, levando-a a ficar em coma por 45 dias. Ao acordar, Miria foi informada que por causa das reações medicamentosas, suas mãos e seus pés estavam em estado avançado de necrose e sua vida corria grave perigo.

Miria não teve opção e foi submetida a uma cirurgia para amputar seus quatros membros. Ao sair do hospital, a jovem mãe se viu em uma situação de extrema fragilidade emocional, física e psicológica tendo que cuidar da sua filha e se adaptar a sua nova realidade.

Sentindo-se vulnerável, Miria se apaixona e dessa relação engravida da sua segunda filha. Ao saber da gravidez, o pai da criança a abandona dizendo que não teria um bebe com uma “mulher deficiente”.

Hoje, a filha mais velha, de apenas 8 anos, ajuda a cuidar da bebezinha e da mãe. A família vive de favor e depende de doações de amigos e familiares para sobreviver e custear as necessidades básicas da família como alimentação, fraldas, remédios e itens de higiene pessoal.

O maior sonho da Miria é adquirir as próteses mecânicas e ter autonomia para cuidar das suas filhas.

