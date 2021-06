Trabalho realizado pelo governo vai permitir principalmente o escoamento da produção da região – Foto: assessoria Sepa

O secretário de Estado de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa), Nenê Junqueria, vistoriou as obras de recuperação do projeto Bonal, localizado no município de Senador Guiomard, a 80 km da capital Rio Branco.

Durante a visita, os moradores da comunidade se revelaram bastante agradecidos pelo apoio recebido do governo do Estado, é o que explica o presidente da Cooperativa Agroextrativistas Bonal (COOPBONAL), Raimundo Alves.

“Com o apoio que o governo tem nos dado, estamos esperançosos novamente e agradecidos. Essa recuperação de ramais, significa muito pra gente, porque de agora em diante poderemos vender as produções que estão paradas e o desenvolvimento vai melhorar muito na nossa comunidade”, disse.

O intuito é recuperar toda malha viária dentro do projeto Bonal, algo em torno de aproximadamente 45 quilômetros de área em recuperação. A iniciativa é uma idealização do governo do Acre, por meio da Sepa e do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), que tem investido na retomada da produção no Projeto de Desenvolvimento Social da Bonal para garantir o escoamento de produção.

“Eu agradeço a parceria com o Deracre, na pessoa do presidente Petrônio Antunes, que tem nos ajudado muito a executar nossos trabalhos em relação a melhoria de ramais”, disse o secretário Nenê Junqueria.

Também estiveram presentes na vistoria, o diretor operacional do Deracre, Tony Roque, e secretário Municipal de Agricultura e Pecuária de Senador Guiomard, Gleison Lopes.

Recuperação vai se estender por cerca de 45 quilômetros de ramais – Foto: assessoria Sepa

