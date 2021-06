Em Vila Campinas , distrito do município de Plácido de Castro, a noite de sexta-feira (04), foi marcada pela irreverência musical, na voz dos calouros, que participaram da semifinal do I show de calouros de denominado “A voz de Plácido de Castro”.

Quinze calouros disputaram a semifinal do mega evento de música: DAMILLY NERI, ALINE SANTOS, EMYLLA RILLARY, JENIFFER VITÓRIA, LUCIANA SANTOS, SAMARAH SOARES, STHEFANY DE SOUZA, VANESSA KASTRO representando a cidade de Plácido de Castro. Além dos anfitriões de Vila Campinas:

EULANDIA ARAÚJO, MARY ROCHA, RAWAN DAVID, TATIANE GALETI, THASLA CAMILO, RAILTON ARANTES e NATHALYA RODRIGUES.

A semifinal foi transmitida na página da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, no Facebook. A escolha de Campinas como sede do evento, foi um pedido do gestor do município, Camilo Silva, como forma de valorizar a comunidade.

A organização do evento seguiu todos os protocolos e medidas sanitárias indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, para prevenir e evitar o contágio da COVID-19.

Dos 15 que subirão ao palco, sete foram eliminados da competição. Cantarão na grande final, no dia 11 de junho, Damilly Neri (a mais votada da semifinal), Eulandia Araújo, Emylla Rillary, Rawan David, Luciana de Souza, Raylton Arantes ,

Sthefanye de Souza chaves e Vanessa kastro.

O I Show de Calouros “A voz de Plácido” foi sediado na escola Luiz Gonzaga, onde Camilo Silva já foi professor e diretor.

Em sua fala, bastante emocionado, o prefeito destacou o trabalho das secretarias envolvidas e lamentou a perda de alguns munícipes em decorrência da covid-19. ” Estamos aqui em Vila Campinas, mesmo diante de uma pandemia, promovendo a cultura e lazer. Vivemos um momento delicado, perdemos pessoas querida de nosso município para a covid-19 , apesar disso, esse ato mostra o compromisso de nossa gestão de trabalhar pelo bem de nossa gente”.

Ao assumimos a Secretaria Municipal de Cultura do município de Plácido de Castro, encontramos uma secretária sucateada, sem um espaço próprio, sem material permanente, sem vida no município. ”Mas graças a Deus e ao prefeito Camilo que montou e nos deu autonomia de montamos uma equipe altamente competente e com profissional de excelência. Reestruturamos a secretaria, montamos nosso plano de ação, com inúmeros projetos: oficinas culturais de violão, teatro e capoeira, oficinas estas que hoje atendem mais de 30 crianças e jovens. Heranças Plácidiana que visa contar de forma lúdica a história de Plácido de Castro. A criação dos pontos de cultura, que hoje abrangem vila Campinas e muito em breve montaremos outros dois no TRIUNFO e T da Enco”, conta o secretário.

O I Show de Calouros “A Voz de Plácido”, foi pensado e escrito em meio a pandemia que assolava o Acre, o Brasil e o mundo. “Tivemos que esperar a liberação para faixa amarela para então darmos início às LIVES. As inscrições foram virtuais e para nossa grande surpresa foram mais de 20 inscritos. Dividimos em grupos: Plácido com representantes de Plácido e Campinas com representantes de Campinas. Já visando evitar aglomeração de pessoas no local, ressaltando ainda que para adentrarmos ao local do evento, os calouros e os convidados tiveram q sua TEMPERATURA VERIFICADA, estão usando máscaras e álcool em gel. Pois seguimos todos os protocolos de segurança e prevenção contra o contágio da COVID-19”, destaca Holanda.

Estiveram presentes no evento show de calouros a voz de Plácido de Castro. O Presidente da Câmara Zé Nunes (PSD), Francimar Rodrigues (Marzinho) (PSD), Cleydiane Oliveira (PSB).

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante depoimento da médica à CPI, o senador Otto Alencar revelou que a médica conselheira de Bolsonaro não tem apreço pela ciência: “A senhora apostou em uma droga que podia dar certo ou não. E a ciência, por mais que a senhora tenha curso, não admite isso: querer apostar no escuro”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.