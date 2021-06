Manoel Lima e Rosana Nascimento, disputam votos dos sócios do maior sindicato de servidores públicos do Acre – Imagem/Reprodução

A eleição para a nova diretoria do SINTEAC – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, acontece em todo estado nesta segunda-feira (7). No cargo a 8 anos, Rosana Nascimento enfrenta o ex-presidente Manoel Lima

De uma lado, atual presidente Rosana Nascimento, de outro um ex-presidente Manoel Lima. Confira um pouco do que cerca essa disputa.

Manoel Lima Chapa 2

Professor Manoel Lima, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – Sinteac, defende a que a próxima gestão do Sinteac tenha atenção redobrada com a saúde de seus sócios, diante das sequelas que a Covid-19 vem deixando na população.

Manoel Lima propõe ainda, a criação de um plano de saúde próprio para a categoria e o uso do recurso milionário dos convênios de saúde para construir a clínica própria dos servidores da educação. Ele cita a Polícia Militar como exemplo, “Se a PM, que em sua maioria chega à metade da quantidade de trabalhadores existentes na educação, tem a policlínica, porque a gente não pode ter a nossa clínica também? ” Questiona o pré-candidato a presidente do Sinteac.

Em sua gestão como presidente do Sinteac, a nove anos atrás, o professor montou um laboratório odontológico e consultório médico dentro da sede da entidade para atendimento aos filiados e seus familiares.

Manoel Lima é filiado ao PT – Partido dos trabalhadores.

Rosana Nascimento Chapa 1

8 Anos a frente do SINTEAC, A PROFESSORA Rosana Nascimento busca mais um mandato na condução do maior sindicato do Estado. Com Vânia Libio de vice, Rosana entra na eleição em meio a muitos questionamentos da categoria.

Muitos servidores questionam o porquê que só agora o sindicato se levanta contra a humilhação e os desmandos do governo do estado em relação a categoria, pois depois de mais de um ano de pandemia, só agora o SINTEAC radicaliza para que o estado olhe para as pautas dos servidores em educação.

Rosana é filiada ao PSD – Partido Social Democrata, dirigido pelo senador Sérgio Petecão. A sindicalista disputou a eleição para deputada federal em 2018, mas não obteve êxito.

A Eleição acorre nos 22 municípios e o resultado sai horas depois do encerramento da votação, previsto para as 17 horas.

