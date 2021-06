Homem que carregava 8 mil maços de cigarros contrabandeados foge da polícia em Rio Branco – Foto: Nucom/PRF-AC Um homem que carregava 8 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai conseguiu fugir da polícia em Rio Branco, na manhã deste domingo (6), após perseguição policial. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), o homem estava fazendo manobras bruscas e em alta velocidade na BR-354, próximo da rotatória da Corrente.

A PRF iniciou uma perseguição, seguindo o suspeito por vários bairros da capital. A Polícia Militar foi acionada, ajudou no cerco, mas o motorista conseguiu fugir a pé em um trecho entre os bairros Santo Afonso e Rosalinda. Os policiais fizeram buscas, mas ninguém foi preso até a tarde deste domingo. No carro, além da carga de cigarros, a polícia encontrou um aparelho celular e documentos do veículo, que podem ajudar na identificação do suspeito. Todo o material foi levado à sede da Polícia Federal, em Rio Branco. Do G1 Acre

