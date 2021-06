Contratações de aprovados em concurso do Idaf serão feitas pelo governo do Estado com responsabilidade e em obediência a legislação – Foto: Arquivo

A valorização dos servidores e fortalecimentos dos órgãos públicos são tratados com prioridade pelo governador Gladson Cameli. Mesmo ciente da necessidade de contratação de mais profissionais, a atual gestão age com responsabilidade no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e afasta qualquer possibilidade de atraso na folha de pagamento do Estado.

Recentemente, o Acre foi reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Para alcançar o status, o Estado precisou cumprir uma série de exigências. Entre elas, demonstrar a capacidade técnica e de pessoal do Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf).

Por orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o governo estadual realizou concurso público, em 2020, para reforçar os quadros do Idaf, caso fosse necessário para a obtenção do certificado. Porém, o Acre, com o efetivo existente, apresentou todos os requisitos exigidos pela OIE.

Sobre a convocação dos aprovados no último certame do Idaf, mesmo com todos os esforços do governo acreano para reduzir gastos, o Estado continua acima do limite prudencial de despesas com pessoal. Além disso, a Lei Complementar Nº 173/2020, do governo federal, impõe restrições na contratação de novos servidores públicos devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o presidente do Idaf, Francisco Thun, um levantamento para futuras admissões no órgão foi entregue à Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC) e secretarias da Casa Civil de Planejamento e Gestão (Seplag). Mas esclareceu que as convocações só serão realizadas com responsabilidade mediante a situação fiscal do Estado.

“Solicitamos 70 técnicos agropecuários, 34 médicos veterinários, cinco agrônomos e um engenheiro florestal. Acreditamos que este quantitativo será o suficiente para atender a demanda do Idaf pelos próximos dez anos. O governador já demonstrou sua posição pela convocação, mas ressaltou que não descumprirá a legislação e nem colocará em risco a folha de pagamento”, explicou.

Segundo Francisco Thun, o Idaf conta com, aproximadamente, 250 servidores em atividade. Número suficiente para fiscalizar as propriedades rurais e assegurar o Acre como área livre de aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional da OIE.

“Conseguimos essa certificação com muito esforço e trabalho. No que depender do Idaf, seguiremos firmes nas inspeções para que o nosso estado siga produzindo uma das melhores carnes do mundo dentro das normas sanitárias que são exigidas sem a necessidade da vacinação contra febre aftosa”, pontuou.

Presidente do Idaf, Francisco Thun, destacou que futuras contratações contam com o aval do governador Gladson Cameli – Foto: Diego Gurgel

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Na íntegra, documentário produzido por Medeiros Filmes, em 1949, durante o governo do coronel José Guiomard dos Santos, com direção de Francisco J. Ferreira. “Este filme vem a ser um relatório cinematográfico do Território Federal do Acre cujas terras ficam muito longe do litoral brasileiro, a cerca de cinco mil quilômetros de Belém do Pará, principal mercado de abastecimento da Planície Amazônica”, explica-se logo no começo.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.